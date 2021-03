Verona, Juric: “Attenzione al Benevento. Noi come l’Atalanta? Gasperini non si rende conto di cosa ha fatto…” (Di lunedì 1 marzo 2021) Conferenza stampa per Ivan Juric, mister del Verona, in vista della sfida di mercoledì contro il Benevento per il turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico dell'Hellas ha presentato il match alla stampa.Benevento-Verona, parla Juriccaption id="attachment 1087811" align="alignnone" width="1024" Juric, getty/captionParte subito dai rivali mister Juric per descrivere il tipo di sfida che si attende: "Ci troviamo di fronte una squadra molto esperta, sta facendo un ottimo campionato. Noi possiamo avere difficoltà, ma se facciamo bene possiamo fargli male. Dopo la Juve mi sembra abbiano smaltito bene tutti".Un pensiero anche alla classifica: "In caso di vittoria siamo salvi? Fino a quando non è certo dobbiamo pensare a vincere e fare il nostro per fare ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Conferenza stampa per Ivan, mister del, in vista della sfida di mercoledì contro ilper il turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico dell'Hellas ha presentato il match alla stampa., parlacaption id="attachment 1087811" align="alignnone" width="1024", getty/captionParte subito dai rivali misterper descrivere il tipo di sfida che si attende: "Ci troviamo di fronte una squadra molto esperta, sta facendo un ottimo campionato. Noi possiamo avere difficoltà, ma se facciamo bene possiamo fargli male. Dopo la Juve mi sembra abbiano smaltito bene tutti".Un pensiero anche alla classifica: "In caso di vittoria siamo salvi? Fino a quando non è certo dobbiamo pensare a vincere e fare il nostro per fare ...

