Verona, conferenza Juric: «Abbiamo recuperato bene dopo la Juventus» (Di lunedì 1 marzo 2021) Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il benevento. Ecco le sue parole Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il benevento. Ecco le sue parole beneVENTO – «Ci troveremo davanti una squadra esperta che sta facendo un ottimo campionato, ma come in ogni partita se diamo tutto possiamo dire la nostra. Mi sembra che tutti abbiano recuperato bene dopo l’impegno con la Juventus. All’andata in alcuni momenti Abbiamo avuto delle difficoltà, ma offensivamente Abbiamo fatto bene. Mi aspetto una partita molto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Il tecnico delIvanha parlato instampa alla vigilia della sfida contro ilvento. Ecco le sue parole Il tecnico delIvanha parlato instampa alla vigilia della sfida contro ilvento. Ecco le sue paroleVENTO – «Ci troveremo davanti una squadra esperta che sta facendo un ottimo campionato, ma come in ogni partita se diamo tutto possiamo dire la nostra. Mi sembra che tutti abbianol’impegno con la. All’andata in alcuni momentiavuto delle difficoltà, ma offensivamentefatto. Mi aspetto una partita molto ...

