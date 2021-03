Ventimiglia (Imperia) – Trovata la bimba scomparsa durante la passeggiata (Di lunedì 1 marzo 2021) La piccola stava scendendo dal Monte Pozzo assieme ai genitori e ad altre persone, quando attorno alle 18 il gruppo l’aveva persa di vista. E’ stata riTrovata la bambina di sette anni data per dispersa nel corso di una passeggiata con la famiglia sul Monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a Ventimiglia (Imperia). La piccola stava scendendo assieme ai genitori e Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) La piccola stava scendendo dal Monte Pozzo assieme ai genitori e ad altre persone, quando attorno alle 18 il gruppo l’aveva persa di vista. E’ stata rila bambina di sette anni data per dispersa nel corso di unacon la famiglia sul Monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a). La piccola stava scendendo assieme ai genitori e

