Venezia-Reggiana | le ultime sulla gara e le probabili formazioni

delmonte_nicolo : Un piccolo rebus sta attraversando la Serie B: per la settimana giornata, che inizia oggi con Venezia Reggiana, non… - TUTTOB1 : Venezia, Zanetti: 'Con la Reggiana inserirò forze fresche. Servirà una prestazione di alto livello per dare continu… - TUTTOB1 : Il Resto del Carlino: 'Reggiana attenta, ora il Venezia è lanciatissimo' - cassapronostici : Pronostico Venezia – Reggiana lunedì 1 marzo 2021 - Mingaball : RT @infobetting: Venezia- Reggiana (lunedì 1° marzo, ore 21): formazioni, quote, pronostici. Zanetti pensa al… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Reggiana

La squadra campana viene dal pari esterno contro lae in classifica occupa la terza posizione, in coabitazione con il, a quota 42 punti. Quella estense viene dalla brutta sconfitta ...LECCE - In serie B si ritorna in campo per il turno infrasettimanale di campionato: si parte oggi con l'anticipo, in programma alle ore 21:00, e domani si giocheranno tutte le altre partite. Il Lecce di Corini ospita l'Entella al Via del Mare. Qui di seguito il programma e la classifica: 7a ...Il Lecce, dopo la beffa di Pescara, torna subito in campo contro l'Entella per la XXVI giornata del campionato.Turno infrasettimanale nel campionato di Serie B. Si comincia alle ore 21 con un testa coda che potrebbe lanciare il Venezia al 2° posto Subito in campo. La Serie B 2020-2021 va veloce, avanti tutta d ...