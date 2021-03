Variante sudafricana del Covid, primi due morti in Alto Adige. Test a tappeto e comuni isolati (Di lunedì 1 marzo 2021) primi due morti per la Variante sudafricana in Alto Adige. Come spiega il quotidiano Dolomiten, confermato all'agenzia ANSA dall'Azienda sanitaria, si sono registrati i primi due decessi di pazienti ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021)dueper lain. Come spiega il quotidiano Dolomiten, confermato all'agenzia ANSA dall'Azienda sanitaria, si sono registrati idue decessi di pazienti ...

