Valentino Rossi, ecco la nuova moto: le prime foto della sua Yamaha MotoGP (Di lunedì 1 marzo 2021) Valentino Rossi ha una nuova moto, è sempre una Yamaha ma non è più la M1 ufficiale che durante la scorsa stagione ha condiviso con Maverick Vinales. No, la nuova motoGP di Valentino Rossi appartiene al Petronas Yamaha Sepang Racing Team, che è alla terza stagione nella classe regina. Il suo compagno di squadra sarà Franco Morbidelli, che nella scorsa stagione è arrivato al secondo posto nella classifica piloti, dietro all'iridato Joan Mir. Valentino, invece, aveva chiuso al quindicesimo posto, raccogliendo la miseria di 62 punti. L'obiettivo del numero 46, dunque, è di mettersi alle spalle un campionato non certo da ricordare e di fare molto meglio in quello 2021. Quanto al team Petronas ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021)ha una, è sempre unama non è più la M1 ufficiale che durante la scorsa stagione ha condiviso con Maverick Vinales. No, laGP diappartiene al PetronasSepang Racing Team, che è alla terza stagione nella classe regina. Il suo compagno di squadra sarà Franco Morbidelli, che nella scorsa stagione è arrivato al secondo posto nella classifica piloti, dietro all'iridato Joan Mir., invece, aveva chiuso al quindicesimo posto, raccogliendo la miseria di 62 punti. L'obiettivo del numero 46, dunque, è di mettersi alle spalle un campionato non certo da ricordare e di fare molto meglio in quello 2021. Quanto al team Petronas ...

SkySportMotoGP : ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pil… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pilota… - corsedimoto : MOTOGP - Il boss del team #Petronas sogna per la stagione 2021 con Valentino #Rossi e Franco #Morbidelli, ma non na… - ERASMOJAUA : @MotoGP_ESPN Suerte Valentino Rossi. - automotorinews : ???'Affascinante correre a fianco di Valentino #Rossi' ?? Tutto l'entusiasmo di Franco #Morbidelli alla presentazion… -