Vaccino Sputnik, Lopalco: “Senza ok Ema non è opzione per Paesi Ue” (Di lunedì 1 marzo 2021) L’adozione del Vaccino anti-Covid Sputnik V, Senza l’autorizzazione dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “per i Paesi Ue non è un’opzione. I vaccini devono passare attraverso la procedura centralizzata”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, dopo che Repubblica Ceca ha annunciato l’intenzione di adottare il Vaccino russo anche Senza l’ok dell’Ema, come ha già fatto l’Ungheria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) L’adozione delanti-CovidV,l’autorizzazione dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “per iUe non è un’. I vaccini devono passare attraverso la procedura centralizzata”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Pier Luigi, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, dopo che Repubblica Ceca ha annunciato l’intenzione di adottare ilrusso anchel’ok dell’Ema, come ha già fatto l’Ungheria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

riotta : Se vi chiedono perché mai il vaccino russo #Sputnik non sia in distribuzione non vi impancate, come gli 'esperti' n… - LegaSalvini : Vaccino Sputnik, l’ok dello Spallanzani: funziona, ora sveltire la burocrazia - SkyTG24 : Vaccino anti Covid, lo Sputnik V è già approvato in 38 Paesi - TheQ_continuum : @GiovaQuez Che poi la Russia è già a sputnik V... Perché c'è stato bisogno di fare 5 evoluzioni del vaccino? - ariolele : RT @NicolaPorro: ?? I #grillini s’attaccano a #Conte, i giornaloni ignorano l’inchiesta sulle #mascherine, le assurde esitazioni sul vaccino… -