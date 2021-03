Vaccino Sputnik, c’è l’ok dello Spallanzani: “E’ efficace, ora sveltire burocrazia”. Ma l’Aifa non ci sente (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Arriva la conferma italiana, il Vaccino Sputnik V funziona. Ad annunciarlo al Corriere è il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, in risposta al direttore dell’Aifa Nicola Magrini. «Sputnik funziona. Noi ne abbiamo fatto una valutazione indipendente, come istituto di ricerca, non come gruppo isolato. Il documento è stato condiviso senza nessuna volontà di intervenire su questioni politiche». Gam-COVID-Vac, nome scientifico dello Sputnik V, si basa su un adenovirus modificato e viene utilizzato con successo in Russia. Autorizzato anche in Iran, Ungheria, San Marino e in diverse nazioni del Sud America, ora attende l’ok per lo sbarco in Italia, previa autorizzazione delle istituzioni sanitarie. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Arriva la conferma italiana, ilV funziona. Ad annunciarlo al Corriere è il direttore sanitarioFrancesco Vaia, in risposta al direttore delNicola Magrini. «funziona. Noi ne abbiamo fatto una valutazione indipendente, come istituto di ricerca, non come gruppo isolato. Il documento è stato condiviso senza nessuna volontà di intervenire su questioni politiche». Gam-COVID-Vac, nome scientificoV, si basa su un adenovirus modificato e viene utilizzato con successo in Russia. Autorizzato anche in Iran, Ungheria, San Marino e in diverse nazioni del Sud America, ora attendeper lo sbarco in Italia, previa autorizzazione delle istituzioni sanitarie. Il ...

