Vaccino monodose Johnson & Johnson | quanto è efficace e cosa ne sappiamo per il momento

Il Vaccino anti-Covid prodotto dalla Johnson & Johnson è stato approvato dall'ente regolatore americano Fda e potrebbe sbarcare in Italia ad aprile. Resta però da superare il consueto passaggio dell'approvazione da parte dell'agenzia europea del farmaco Ema e quindi la ratifica di quella italiana Aifa. Negli Usa l'approvazione è avvenuta con una procedura rapida legata alla situazione emergenziale e così potrebbe avvenire in Europa secondo quanto ha detto la ministra francese dell'Industria, Agnes Pannier-Runache. Le prime dosi del Vaccino Johnson & Johnson potrebbero arrivare in Italia ad aprile, ha spiegato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria

