Vaccino, l'Aifa: una sola dose senza richiamo a chi ha avuto il Covid sei mesi dopo essere guariti (Di lunedì 1 marzo 2021) Somministrazione in un'unica dose del Vaccino , senza dunque alcun richiamo, da effettuarsi dopo sei mesi dalla guarigione da Covid - 19 . Sarebbe questa l'indicazione dell'Agenzia italiana del ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) Somministrazione in un'unicadeldunque alcun, da effettuarsiseidalla guarigione da- 19 . Sarebbe questa l'indicazione dell'Agenzia italiana del ...

fattoquotidiano : Vaccino Covid, Astrazeneca “disposta a cedere le licenze di produzione”. In contatto con l’Aifa per autorizzare anc… - Ciacono86 : RT @GiovaQuez: Unica dose di vaccino, senza alcun richiamo, da effettuarsi dopo 6 mesi dalla guarigione da Covid. Questa l'indicazione che… - AntonioFelaco81 : RT @Cartabellotta: Somministrare solo una dose #vaccino non può essere decisione politica, ma richiede modifica da parte di #EMA e #AIFA de… - 80yeye80 : RT @GiovaQuez: Unica dose di vaccino, senza alcun richiamo, da effettuarsi dopo 6 mesi dalla guarigione da Covid. Questa l'indicazione che… - Elio72081705 : RT @Cartabellotta: Somministrare solo una dose #vaccino non può essere decisione politica, ma richiede modifica da parte di #EMA e #AIFA de… -