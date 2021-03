Vaccino, la Commissione Ue firma accordo con Moderna per 300 milioni di dosi (Di lunedì 1 marzo 2021) La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del Vaccino messo a punto dalla casa farmaceutica. Lo ha annunciato la commissaria Ue per la salute Stella Kyriakides Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Laeuropea hato conun secondo contratto per la fornitura di altri 300didelmesso a punto dalla casa farmaceutica. Lo ha annunciato la commissaria Ue per la salute Stella Kyriakides

