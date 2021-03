Vaccino Johnson & Johnson: come funziona e perché potrebbe essere la svolta italiana (Di lunedì 1 marzo 2021) Marzo dovrebbe essere il mese di un nuovo vaccino, il quarto a disposizione in Europa: si tratta di quello sviluppato dalla multinazionale Johnson & Johnson, per la precisione dalla controllata farmaceutica Janssen che ha già ricevuto l’approvazione, un anno fa, per un vaccino contro ebola. Secondo molti sarà il cosiddetto game changer, perché ne arriveranno forniture abbondanti (in Italia 27 milioni in totale, 7 dei quali entro il secondo trimestre) e soprattutto perché ha dimostrato di sviluppare una buona risposta immunitaria anche con una sola dose. Ulteriori studi sugli effetti di un eventuale richiamo sono in corso, ma i risultati arriveranno più avanti e intanto si partirà con lo schema monodose. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Marzo dovrebbe essere il mese di un nuovo vaccino, il quarto a disposizione in Europa: si tratta di quello sviluppato dalla multinazionale Johnson & Johnson, per la precisione dalla controllata farmaceutica Janssen che ha già ricevuto l’approvazione, un anno fa, per un vaccino contro ebola. Secondo molti sarà il cosiddetto game changer, perché ne arriveranno forniture abbondanti (in Italia 27 milioni in totale, 7 dei quali entro il secondo trimestre) e soprattutto perché ha dimostrato di sviluppare una buona risposta immunitaria anche con una sola dose. Ulteriori studi sugli effetti di un eventuale richiamo sono in corso, ma i risultati arriveranno più avanti e intanto si partirà con lo schema monodose.

