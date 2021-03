Vaccino italiano anti-Covid | al via la sperimentazione Rottapharm-Takis

(Di lunedì 1 marzo 2021), prende il via oggi la fase 1 dellaper il nuovo prodotto dellaIl primituttonon è ancora una realtà, ma ci arriveremo, Accanto al progetto delReiThera, la cui approvazione è prevista per il mese di giugno, da oggi debutta ufficialmente anche quello prodotto L'articolo proviene da Inews.it.

01 mar 08:42, primo volontario un 21enne a Monza Sarà un 21enne il primo volontario per iltuttoRottapharm Takis. La dose del prodotto gli viene inoculata all'...Abbiamo deciso di dare massima priorità a docenti e operatori scolastici, una platea di 100mila persone: useremo solo per loro ildi AstraZeneca e puntiamo a immunizzarli tutti entro metà ...Il vaccino messo a punto da Janssen (gruppo J&J) ha già avuto il via libera dell'authority americana. A differenza di quelli già in uso, ...In campo ci sono sette vaccini. Il 27 dicembre è partita la campagna vaccinale nella Ue con il vaccino sviluppato da Pfizer e Biontech.