Vaccino Covid, Ue firma con Moderna per 300 milioni di dosi (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - La Commissione Europea ha firmato il secondo contratto con Moderna per 300 milioni di dosi aggiuntive del Vaccino anti Covid, autorizzato il 17 febbraio scorso. Il contratto prevede la fornitura all'Ue di 150 milioni di dosi aggiuntive nel 2021, più l'opzione di acquistarne altre 150 milioni nel 2022. Per l'eurodeputato della Cdu Peter Liese, responsabile Salute del gruppo Ppe, il nuovo contratto "aiuterà ad offrire vaccinazioni a tutti entro la fine dell'estate, a vaccinare una terza volta, se necessario, e a condividere vaccini con altri Paesi". Il primo contratto siglato con Moderna, approvato dalla Commissione il 25 novembre scorso, prevedeva l'acquisto di 80 mln di dosi nel 2021, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - La Commissione Europea hato il secondo contratto conper 300diaggiuntive delanti, autorizzato il 17 febbraio scorso. Il contratto prevede la fornitura all'Ue di 150diaggiuntive nel 2021, più l'opzione di acquistarne altre 150nel 2022. Per l'eurodeputato della Cdu Peter Liese, responsabile Salute del gruppo Ppe, il nuovo contratto "aiuterà ad offrire vaccinazioni a tutti entro la fine dell'estate, a vaccinare una terza volta, se necessario, e a condividere vaccini con altri Paesi". Il primo contratto siglato con, approvato dalla Commissione il 25 novembre scorso, prevedeva l'acquisto di 80 mln dinel 2021, ...

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento non c’è il vaccino. Trovo allucinante butta… - SkyTG24 : Vaccino anti Covid, lo Sputnik V è già approvato in 38 Paesi - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Vaccino, l'Aifa: una sola dose senza richiamo a chi ha avuto il Covid sei mesi dopo essere guariti - BasicLifeSupp : Covid. Una sola dose di vaccino a 6 mesi dalla guarigione per chi ha contratto la malattia -