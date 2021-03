Vaccino Covid, Ue firma con Moderna per 300 milioni di dosi (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – La Commissione Europea ha firmato il secondo contratto con Moderna per 300 milioni di dosi aggiuntive del Vaccino anti Covid, autorizzato il 17 febbraio scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – La Commissione Europea hato il secondo contratto conper 300diaggiuntive delanti, autorizzato il 17 febbraio scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento non c’è il vaccino. Trovo allucinante butta… - SkyTG24 : Vaccino anti Covid, lo Sputnik V è già approvato in 38 Paesi - AquileDel : Testimonianza dai Paesi Bassi. 'Senza vaccino covid, niente chemioterapia per i malati di cancro'.. niente vacci… - alexbottoni : Vaccino anti-Covid: Ue firma un contratto con Moderna per altre 300 milioni di dosi -