Vaccino Covid Sputnik, Berlusconi e Salvini ‘tifano’ russo (Di lunedì 1 marzo 2021) ”Secondo gli esperti il Vaccino Sputnik funziona benissimo” ma è ”in attesa dell’approvazione da parte delle autorità europee…”. Silvio Berlusconi tifa per il Vaccino russo anti Covid. E forse, forte del profondo rapporto di amicizia con Vladimir Putin, prova a fare pressing sul governo Draghi e sull’Europa, perché dia l’ok allo Sputnik. Il Cav è convinto che ”servono vaccini in Italia e bisogna somministrarli nelle zone dove il virus corre di più per fermarne l’espansione”. In video collegamento via Zoom con i neo sottosegretari di Fi che oggi hanno giurato a palazzo Chigi, l’ex premier cita gli esempi di Israele e Gran Bretagna (”i contagi si possono fermare grazie ai vaccini”) e spiega la sua strategia: “Ci sono due azioni da mettere in campo: predisporsi per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) ”Secondo gli esperti ilfunziona benissimo” ma è ”in attesa dell’approvazione da parte delle autorità europee…”. Silviotifa per ilanti. E forse, forte del profondo rapporto di amicizia con Vladimir Putin, prova a fare pressing sul governo Draghi e sull’Europa, perché dia l’ok allo. Il Cav è convinto che ”servono vaccini in Italia e bisogna somministrarli nelle zone dove il virus corre di più per fermarne l’espansione”. In video collegamento via Zoom con i neo sottosegretari di Fi che oggi hanno giurato a palazzo Chigi, l’ex premier cita gli esempi di Israele e Gran Bretagna (”i contagi si possono fermare grazie ai vaccini”) e spiega la sua strategia: “Ci sono due azioni da mettere in campo: predisporsi per ...

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento non c’è il vaccino. Trovo allucinante butta… - SkyTG24 : Vaccino anti Covid, lo Sputnik V è già approvato in 38 Paesi - infoiteconomia : Vaccino anti-Covid: Ue firma un contratto con Moderna per altre 300 milioni di dosi - katnip74 : RT @matteorenzi: Per distribuire il vaccino ci vuole l’esercito, non Arcuri #Renzi #Covid -