Vaccini, unica dose dopo sei mesi per chi è guarito dal Covid. Ue Firma con Moderna per altre 300 mln di dosi (Di lunedì 1 marzo 2021) L'Aifa avrebbe espresso parere favorevole sul non sottoporre a richiamo le persone che hanno contratto la malattia. Il parere dell'Agenzia deve essere ora recepito dal ministero della Salute Leggi su repubblica (Di lunedì 1 marzo 2021) L'Aifa avrebbe espresso parere favorevole sul non sottoporre a richiamo le persone che hanno contratto la malattia. Il parere dell'Agenzia deve essere ora recepito dal ministero della Salute

M5S_Europa : Le varianti del #Coronavirus rischiano di aggravare la situazione: l’unica soluzione è quella di accelerare la vacc… - SalpadrinoT : Ecco, magari diciamolo ai vari Ricciardi, Brusaferro e tutti gli altri che continuano a fare terrorismo anche a nom… - Chuto_o_balde : RT @MinutemanItaly: O ti vaccini o ti chiudiamo in casa. Questa resta unica strategia. Creare artificialmente la Domanda per generare l'Off… - N0FAI7H : RT @MinutemanItaly: O ti vaccini o ti chiudiamo in casa. Questa resta unica strategia. Creare artificialmente la Domanda per generare l'Off… - miagmarsuren : RT @MinutemanItaly: O ti vaccini o ti chiudiamo in casa. Questa resta unica strategia -