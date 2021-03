Vaccini, Ue e Regioni: la doppia sfida di Draghi per produrli in Italia e accentrare la campagna (Di lunedì 1 marzo 2021) Il fronte più impegnativo è quello con la Commissione Europea. Fino a ieri nessuno avrebbe mai immaginato di vedere uno come Mario Draghi affilare i coltelli in vista di una trattava con la Ue. Ma la vicenda dei Vaccini è troppo decisiva per indugiare nei drammi della delicatezza. E di errori, in materia, Bruxelles ne ha commessi più d’uno, come dimostrano le scarse percentuali di vaccinati, da un lato, e la tentazione di far da sé, dall’altro. L’ultimo esempio in tal senso è la Repubblica Ceca, le cui autorità hanno optato per lo Sputnik russo. Alla Commissione Draghi chiederà di fare pressing sulle aziende Big Pharma affinché liberino i brevetti per la produzione domestica dei Vaccini. Ma anche di bloccarne l’export qualora non rispettino i quantitativi di dosi e i tempi di consegna. La Consulta: il contrasto alla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Il fronte più impegnativo è quello con la Commissione Europea. Fino a ieri nessuno avrebbe mai immaginato di vedere uno come Marioaffilare i coltelli in vista di una trattava con la Ue. Ma la vicenda deiè troppo decisiva per indugiare nei drammi della delicatezza. E di errori, in materia, Bruxelles ne ha commessi più d’uno, come dimostrano le scarse percentuali di vaccinati, da un lato, e la tentazione di far da sé, dall’altro. L’ultimo esempio in tal senso è la Repubblica Ceca, le cui autorità hanno optato per lo Sputnik russo. Alla Commissionechiederà di fare pressing sulle aziende Big Pharma affinché liberino i brevetti per la produzione domestica dei. Ma anche di bloccarne l’export qualora non rispettino i quantitativi di dosi e i tempi di consegna. La Consulta: il contrasto alla ...

