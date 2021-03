Vaccini | siamo un Paese di lamentosi | ora basta!

(Di lunedì 1 marzo 2021)undi. Si sprecano su ogni argomento le geremiadi perché non si è fatto questo o quello. Si poteva fare di più e diversamente. Certo! In tante situazioni si può e si deve puntare al meglio, ma continuare a lamentarsi sul passato, su ciò che non è stato, rischia di condizionare il futuro e produrre una situazione di insoddisfazione perenne che blocca ogni iniziativa. In questo momento ci si lamenta per i. Si afferma che in alcuni paesi stanno vaccinando più che da noi, ma si dimentica che nella stragrande parte delle nazioni ci si vaccina di meno. Se in novembre o dicembre avessimo deciso di essere i primi a vaccinarci, come è stato fatto in Israele e Inghilterra, bypassando alcune regole di prudenza e un certo numero di controlli, certamente molti si sarebbero stracciati le vesti, ...

Pur essendo l'Italia (assieme alla Germania) il Paese europeo in cui si producono più farmaci in assoluto, infatti, per quanto riguarda iveri e proprimolto indietro. Dei 27 centri in ...E io so che sarebbe bello dire che è tutto finito, che si può aprire tutto, che ormaiin una ... Draghi al vertice Ue chiede di accelerare suie invoca la linea dura per le aziende ..."E' stato raggiunto l'accordo con la medicina territoriale per vaccinare anche i soggetti vulnerabili dai medici di medicina generale con i farmaci a mRNA.... L'organizzazione internazionale per le mi ...gli anziani (vaccinati per primi) praticamente non muoiono più. E' bene dunque puntualizzare che le morti da qui in avanti potrebbero essere state evitate se non ci fossero stati ritardi nelle ...