Vaccini | la distribuzione è troppo lenta | se la situazione non si sblocca | via al potere d’inchiesta

(Di lunedì 1 marzo 2021) Lo dico senza tentennamenti: l’andamento delladeiin Europa èlento. E riconoscere il problema è il primo modo per risolverlo. Per questo motivo credo che sia doveroso interrogare, anche con toni duri e critici, tutte le istituzioni e gli enti coinvolti, per risolvere questo problema. Ciò non significa ledere il principio dell’unità europea. Al contrario, per rafforzare quei principi comunitari e solidaristici, che con fatica abbiamo fatto valere durante la pandemia, dobbiamo fare in modo che proprio a quei principi seguano dei fatti. Prima di entrare nel merito, però, è opportuno ricostruire il quadro che ci ha condotto fin qui. L’Europa ha scelto la strada di una gestione centralizzata nell’acquisto dei. Questo ci ha garantito un acquisto delle dosi ad un costo minore rispetto a ...