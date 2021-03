Vaccini Covid | Berlusconi | priorità produzione italiana e ok a Sputnik

Pontifex_it : Chiedo ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi internazionali, di cooperare nella ricerca di una… - RobertoBurioni : Per vivere con serenità questo momento difficile pensiamo al 'miracolo' al quale abbiamo assistito nel 2020: divers… - lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - MarcG_69 : RT @tempoweb: 'Sputnik funziona benissimo e va approvato'. Berlusconi spinge per il vaccino russo e critica l'Unione Europea #coronavirus #… - Pontix19Claudio : RT @lucianonobili: Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre attac… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

La Repubblica

Bruxelles, 01 mar 18:22 - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel punto stampa con il primo ministro della Georgia, Irakli Garibashvili, ha affermato...Predisporsi per realizzare, acquistando i brevetti e gli strumenti, il vaccino anti -anche in Italia e approvare il rimedio russo Sputnik. Sono queste, secondo Silvio Berlusconi, le 'azioni da mettere in campo' in maniera prioritaria. Secondo gli esperti, il vaccino Sputnik '...Silvio Berlusconi auspica una rapida "approvazione del vaccino russo, chiamato Sputnik, che, secondo gli esperti, funziona benissimo". Il farmaco, ricorda il leader di Forza Italia, "è in attesa dell’ ...Lo dico senza tentennamenti: l’andamento della distribuzione dei vaccini in Europa è troppo lento. E riconoscere il problema è il primo modo per risolverlo. Per questo motivo credo che sia doveroso in ...