Vaccini Covid, accordo Ue-Moderna per altre 300 milioni di dosi (Di lunedì 1 marzo 2021) . Berlusconi e Salvini in pressing per l'ok allo Sputnik. BRUXELLES (BELGIO) – accordo Ue-Moderna per altre 300 milioni di dosi del vaccino. Ad annunciare la nuova intesa è stata la commissaria Ue per la salute Stella Kyriakides. L'aumento della fornitura dovrebbe riguardare il secondo semestre del 2021, ma non sono state date ulteriori informazioni. L'Unione Europea è al lavoro per cercare di aumentare le dosi anche degli altri Vaccini per arrivare al 70% delle somministrazioni entro l'estate. L'Ema pronta a snellire le procedure Per accelerare l'approvazione dei Vaccini l'Unione Europea ha chiesto all'Ema di snellire le procedure. "Ci aspettiamo – ha spiegato Kyriakides, riportata dall'Ansa – che l'Agenzia europea del farmaco fornisca la ...

