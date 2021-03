(Di lunedì 1 marzo 2021) E ilsi trasformò in. Il tutto, nel giro di un anno: prima sbeffeggiato e ora riverito e ammirato, forse anche invidiato. Parliamo di, l’eccentrico BoJo, il premier inglese che soli pochi mesi fa sembrava sul punto di dover mollare e che ora riceve il plauso di mezzo mondo. Compreso quello un po’ ipocrita della Ue, cui di recente fa ha fatto bye bye realizzando finalmente il sogno della Brexit. E chissà che non debba ringraziare proprio la formidabile ostinazione britannica nel perseguirlo se oggi può guardare dall’alto in basso tutte le nazioni ad est e a sud della Manica. Già, perché è proprio dopo essersi messo in proprio che BoJo ha potuto vaccinare milioni e milioni di connazionali. Già vaccinate 20 milioni di persone Ben venti in due mesi, certificano le ...

eziomauro : Regno Unito, la rivincita di Boris Johnson grazie ai vaccini - Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 : vuoi vedere che aveva ragione Boris Johnson? - SecolodItalia1 : Vaccini, Boris Johnson da brutto anatroccolo a cigno: la Gran Bretagna vanta numeri record - Giusepp61014893 : @myrtamerlino L'europa non ne ha mai azzeccato una Da quando esiste, vedi euro, immigrazione, vaccini, e recovery,… - summa57 : @petunianelsole Si scherza con il fuoco, le case farmaceutiche hanno testato i vaccini su due dosi. La scelta di Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Boris

...possa essere ancor più aggressiva e contro la cui diffusione è meno certa l'efficacia dei... Matt Hancock, ministro della Sanità diJohnson, ha convocato una riunione parlamentare per un ......il piano vaccinale per le isole Kastellorizo è stata tra le prime isole greche a ricevere i... Infatti dopo l'annuncio del premierJohnson di una possibile riapertura ai viaggi dopo il 17 ...Ecco che i primi nodi post Brexit non tardano a venire al pettine. Adesso, invece, è il Regno Unito a lanciare minacce in quella che è stata ribattezzata come "guerra delle acque". Secondo quanto ripo ...IL governo britannico è preoccupato per una nuova variante brasiliana ritenuta pericolosa e sta cercando il paziente zero, sfuggito ai test e in volo di ritorno dal Brasile. Covid, Garattini: 'Monitor ...