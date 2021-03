Vaccini anti Covid nel Lazio, da venerdì al via le prenotazioni per chi ha 78 e 79 anni (Di lunedì 1 marzo 2021) Vaccini anti Covid nel Lazio , da giovedì partono le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili, mentre da venerdì 5 marzo sarà il turno degli over 70: si partirà dalle classi d'eta di 78 e ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021)nel, da giovedì partono leper i soggetti estremamente vulnerabili, mentre da5 marzo sarà il turno degli over 70: si partirà dalle classi d'eta di 78 e ...

RobertoBurioni : Un riassunto esaustivo riguardo ai vaccini anti-COVID-19. Fatti, non parole. - SkyTG24 : Vaccino anti Covid, lo Sputnik V è già approvato in 38 Paesi - RobertoBurioni : Pure Prodi (Romano Prodi, non Salvini, non Meloni, non Farage) dice che in EU sono stati inefficienti riguardo all'… - infoitsalute : Vaccini anti Covid agli insegnanti, domani in Regione tavolo tra assessorati e sigle sindacali - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus La #Cina dona vaccini #Sinovac alle #Filippine E' il primo vac… -