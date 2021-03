Vaccini, 4 milioni e 300mila somministrazioni. L’Aifa: «Un’unica dose a 6 mesi dalla guarigione per chi ha contratto il Covid» (Di martedì 2 marzo 2021) A due mesi esatti dall’inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate in tutto 4.354.008 dosi su un totale di 6.293.860 Vaccini distribuiti alle regioni italiane. Ma sono solo 1.411.663 le persone che hanno completato il ciclo con il richiamo e che dunque possono dirsi protette dal Coronavirus. La fascia d’età che ha ricevuto più dosi di siero è quella che va dai 50-59 anni, seguita da quella 40-49 anni e da quella 80-89 anni. Tra loro, ci sono 2.690.245 donne e 1.663.763 uomini. Tra le categorie che hanno diritto in via prioritaria ad accedere al farmaco anti-Covid, le somministrazioni sono state così distribuite: 2.341.003 dosì sono andate agli operatori sanitari e sociosanitari, 739.705 al personale non sanitario, 400.404 agli ospiti di strutture residenziali, 639.914 agli over ottanta, 65.518 alle ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) A dueesatti dall’inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate in tutto 4.354.008 dosi su un totale di 6.293.860distribuiti alle regioni italiane. Ma sono solo 1.411.663 le persone che hanno completato il ciclo con il richiamo e che dunque possono dirsi protette dal Coronavirus. La fascia d’età che ha ricevuto più dosi di siero è quella che va dai 50-59 anni, seguita da quella 40-49 anni e da quella 80-89 anni. Tra loro, ci sono 2.690.245 donne e 1.663.763 uomini. Tra le categorie che hanno diritto in via prioritaria ad accedere al farmaco anti-, lesono state così distribuite: 2.341.003 dosì sono andate agli operatori sanitari e sociosanitari, 739.705 al personale non sanitario, 400.404 agli ospiti di strutture residenziali, 639.914 agli over ottanta, 65.518 alle ...

