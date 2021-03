Vaccinate prima lei La rinuncia di un 91enne commuove l' Italia | a chi offre il siero senza riuscirci?

(Di lunedì 1 marzo 2021) Un uomo di 91 anni a Massa ha offerto la propria dose di vaccino anti-Covid a una madre con un figlio disabile, che si chiama Mattia. Una donna che deve proteggere se stessa per proteggere suo figlio. «lei - ha detto il- È una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa. Io ho 91 anni...». La donna ha infatti spiegato che nonostante il figlio, 22 anni e affetto da una grave disabilità, sia stato chiamato dal centro Anffass che frequenta a Massa per essere sottoposto a vaccinazione, hanno deciso di rifiutarla perché «la vaccinazione potrebbe essere pericolosa» per il giovane. L'anziano ha appuntamento dal medico curante di famiglia per la vaccinazione giovedì e vorrebbe lasciare il suo posto rinviando a un altro momento il suo turno per ...

Per quanto riguarda gli ultraottantenni, 'la copertura della dose è stata data a quasi 20 mila persone, mentre tra gli ospiti delle case di riposo, le persone sono 7.052 su poco più di ...... Riese e Godega per i 2.200 operatori della sanità che non hanno ancora ricevuto la iniezione. Saranno fino all'8 marzo. Di seguito continueremo con la classe 1939'.