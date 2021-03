USA, spese costruzioni gennaio +1,7% m/m +5,8% a/a (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Aumentano più del previsto le spese per costruzioni in USA nel mese di gennaio. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.521,5 miliardi di dollari registrando un aumento dell’1,7% dopo il +1,1% di dicembre (rivisto da +1%). Il dato risulta tuttavia migliore delle stime degli analisti che erano per un aumento dello 0,8%. Su base annua si è visto invece un incremento del 5,8%. Tra le costruzioni private, le cui spese sono cresciute dell’1,7% a 1.160 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono salite del 2,5% a 713 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un aumento dello 1,7% a 361,2 miliardi di dollari. Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Aumentano più del previsto leperin USA nel mese di. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.521,5 miliardi di dollari registrando un aumento dell’1,7% dopo il +1,1% di dicembre (rivisto da +1%). Il dato risulta tuttavia migliore delle stime degli analisti che erano per un aumento dello 0,8%. Su base annua si è visto invece un incremento del 5,8%. Tra leprivate, le cuisono cresciute dell’1,7% a 1.160 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono salite del 2,5% a 713 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un aumento dello 1,7% a 361,2 miliardi di dollari.

