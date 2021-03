Usa, primo via libera al piano di stimoli da 1.900 miliardi. Ma l’aumento del salario minimo non c’è. Joe Biden: “Sono deluso” (Di lunedì 1 marzo 2021) Passa il maxi piano ma non l’atteso progetto di incremento del salario minimo federale. Un successo a metà per l’amministrazione di Joe Biden che nel week end ha visto la Camera statunitense dare via libera al programma di sostegni all’economia da 1.900 miliardi di dollari, il secondo più ampi di sempre. Il piano passa ora all’esame del Senato con l’auspicio della Casa Bianca che si proceda velocemente per dare sollievo alle aziende e ai cittadini statunitensi. Tra le misure ci Sono nuovi fondi per il programma vaccinali nonché risorse aggiuntive per le assicurazioni contro la disoccupazione oltre soprattutto a sostegni diretti per 1.400 miliardi di dollari, oltre ad aiuti per i governi statali. L’imperativo di muoversi rapidamente ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Passa il maxima non l’atteso progetto di incremento delfederale. Un successo a metà per l’amministrazione di Joeche nel week end ha visto la Camera statunitense dare viaal programma di sostegni all’economia da 1.900di dollari, il secondo più ampi di sempre. Ilpassa ora all’esame del Senato con l’auspicio della Casa Bianca che si proceda velocemente per dare sollievo alle aziende e ai cittadini statunitensi. Tra le misure cinuovi fondi per il programma vaccinali nonché risorse aggiuntive per le assicurazioni contro la disoccupazione oltre soprattutto a sostegni diretti per 1.400di dollari, oltre ad aiuti per i governi statali. L’imperativo di muoversi rapidamente ha ...

repubblica : ?? Raid Usa in Siria, il primo dell'era Biden. Colpite postazioni filo-iraniane: 17 morti, secondo l'Osservatorio pe… - ivanscalfarotto : Con una decisione storica, la #Virginia, uno degli Stati che più l’ha utilizzata, diventa il primo Stato del sud de… - Agenzia_Ansa : Gli Usa hanno compiuto un attacco aereo in #Siria, il primo dell'era #Biden, contro una struttura legata ad una mil… - clikservernet : Usa, primo via libera al piano di stimoli da 1.900 miliardi. Ma l’aumento del salario minimo non c’è. Joe Biden: “S… - Noovyis : (Usa, primo via libera al piano di stimoli da 1.900 miliardi. Ma l’aumento del salario minimo non c’è. Joe Biden: “… -