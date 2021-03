USA | indice ISM manifatturiero febbraio sale a 60 | 8 punti

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – L’attività manifatturiera americana cresce a. Lo indica l’ISM – Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L’dei direttori di acquisto del settoresi è attestato a 60,8dai 58,7 di gennaio. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che stimavano un incremento più contenuto, ovvero fino a 58,8. L’indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settorestatunitense, si rafforza oltre la soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell’attività. Fra le varie componenti dell’, quella sui nuovi ordinia 64,8 da 61,1, mentre quella sull’occupazione cresce a 54,4 da ...

L'Ism manifatturiero di febbraio negliè salito a 60,8 punti rispetto ai 58,7 di gennaio, oltre le attese degli analisti, che avevano previsto rialzo più leggero a 58,9 punti. L'di riferimento redatto dall'Institute for Supply ...Fra le varie componenti dell', quella sui nuovi ordini sale a 64,8 da 61,1 punti, mentre quella sull' occupazione cresce a 54,4 da 52,6 e la componente relativa ai prezzi a 86 da 82,1.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 mar - A febbraio, l'Ism manifatturiero - l'indice che misura la performance del settore ...(Teleborsa) – L’attività manifatturiera americana cresce a febbraio. Lo indica l’ISM – Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile.