Uomini e Donne, Aurora Tropea: il caso dei “filmini intimi” finisce in Tribunale (FOTO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Aurora Tropea agisce per le vie legali A distanza di qualche settimana dove è regnato il silenzio, Aurora Tropea è tornata sul suo profilo Instagram svelando ai follower qualcosa di davvero clamoroso. “Ho sottoposto i fatti alle autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre”, ha fatto sapere l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne. Quest’ultima, sul lungo messaggio scritto sul noto social network si riferisce all’ultima delle sue apparizioni nello studio del dating show di Maria De Filippi. In quell’occasione Giancarlo Cellucci, cavaliere romano con il quale ha avuto una conoscenza abbastanza burrascosa, ha fatto vedere al pubblico in studio e a casa dei filmati amatoriali contenente dei momenti intimi condivisi con la signora. La vicenda dei ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 marzo 2021)agisce per le vie legali A distanza di qualche settimana dove è regnato il silenzio,è tornata sul suo profilo Instagram svelando ai follower qualcosa di davvero clamoroso. “Ho sottoposto i fatti alle autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre”, ha fatto sapere l’ex dama del Trono over di. Quest’ultima, sul lungo messaggio scritto sul noto social network si riferisce all’ultima delle sue apparizioni nello studio del dating show di Maria De Filippi. In quell’occasione Giancarlo Cellucci, cavaliere romano con il quale ha avuto una conoscenza abbastanza burrascosa, ha fatto vedere al pubblico in studio e a casa dei filmati amatoriali contenente dei momenticondivisi con la signora. La vicenda dei ...

