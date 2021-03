Una Vita anticipazioni: l’alleato di GENOVEVA viene aggredito da… (Di lunedì 1 marzo 2021) Tensione alle stelle nelle prossime puntate italiane di Una Vita: nel corso delle prossime settimane di programmazione della telenovela, i telespettatori faranno infatti la conoscenza dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), un uomo “losco” che avrà a che fare con parecchi personaggi. Vediamo dunque quali saranno le prime mosse della new entry. Una Vita, news: Javier è l’avvocato di Cesar Andrade Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Javier è l’avvocato di Cesar Andrade (Alvaro Baguena), il trafficante di donne che poco tempo fa negli episodi italiani ha rapito Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Ad un certo punto, si comincerà a parlare dell’imminente processo dell’uomo e sarà chiaro che il giudice conta sulla testimonianza di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per inchiodarlo alle ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 1 marzo 2021) Tensione alle stelle nelle prossime puntate italiane di Una: nel corso delle prossime settimane di programmazione della telenovela, i telespettatori faranno infatti la conoscenza dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), un uomo “losco” che avrà a che fare con parecchi personaggi. Vediamo dunque quali saranno le prime mosse della new entry. Una, news: Javier è l’avvocato di Cesar Andrade Se avete letto i nostri post precedenti dedicati allesapete già che Javier è l’avvocato di Cesar Andrade (Alvaro Baguena), il trafficante di donne che poco tempo fa negli episodi italiani ha rapito Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Ad un certo punto, si comincerà a parlare dell’imminente processo dell’uomo e sarà chiaro che il giudice conta sulla testimonianza di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per inchiodarlo alle ...

riotta : Il nuovo vaccino @JNJNews costa dunque $8,5 euro 7,04 al cambio attuale. Una vita umana si puo' salvare al prezzo d… - MinisteroSalute : ???Oggi è la #GiornatadelleMalattieRare #UNIAMOleforze ?? ??per migliorare la qualità di vita delle persone con m… - ItalianAirForce : Una bimba di soli 5 giorni in imminente pericolo di vita è stata trasportata da #LameziaTerme con un #Falcon900 del… - AcciaioMario : RT @RogerAthom: L'ape vive meno di 40 giorni, visita almeno 1000 fiori e produce meno di un cucchiaino di miele. Per noi è solo un cucchiai… - Tracce_it : E' uscito #Tracce di marzo. «In una società come questa non si può creare qualcosa di nuovo se non con la vita», di… -