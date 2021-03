Una vita anticipazioni: Felipe si lascia conquistare dalla diabolica Genoveva, Marcia si arrende? (Di lunedì 1 marzo 2021) Tra Genoveva e Felipe sta sbocciando un nuovo amore…Marcia invece, dopo aver visto i due baciarsi, aveva anche provato a lasciarsi morire ma i suoi amici l’hanno salvata in tempo…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 2 marzo 2021. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1131 di Acacias 38 e scopriremo che cosa ha deciso di fare Marcia: continua la sua relazione con Santiago pur pensando che l’uomo non è suo marito oppure decide di indagare nonostante le sue precarie condizioni di salite? E Felipe, si lascerà travolgere dalla passione per Genoveva? Non ci resta che scoprirlo con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021) Trasta sbocciando un nuovo amore…invece, dopo aver visto i due baciarsi, aveva anche provato arsi morire ma i suoi amici l’hanno salvata in tempo…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 2 marzo 2021. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1131 di Acacias 38 e scopriremo che cosa ha deciso di fare: continua la sua relazione con Santiago pur pensando che l’uomo non è suo marito oppure decide di indagare nonostante le sue precarie condizioni di salite? E, si lascerà travolgerepassione per? Non ci resta che scoprirlo con le ...

