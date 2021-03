Una Vita, anticipazioni 2 marzo: il ritorno di Cayetana? (Di lunedì 1 marzo 2021) Fabiana e Marcia regaleranno al pubblico di Una Vita momenti molto emozionanti e toccanti, come annunciano le anticipazioni della soap opera spagnola di martedì 2 marzo. La brasiliana ha sorpreso Genoveva e Felipe insieme e questa visione l'ha profondamente scioccata al punto da essere assalita da una terribile crisi respiratoria. Marcia, disperata per aver ormai perso l'uomo che ama, ha provato a togliersi la Vita nascondendo il suo inalatore, ma è stata prontamente soccorsa da Agustina che ha allertato Cesareo e insieme hanno trasportato la Sampaio alla pensione. Dopo momenti di grande concitazione e paura, l'arrivo di Santiago ha risolto la situazione dal momento che è riuscito a trovare l'inalatore della moglie e le ha salvato la Vita. Dopo aver, dunque, rischiato di morire, Marcia si ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 marzo 2021) Fabiana e Marcia regaleranno al pubblico di Unamomenti molto emozionanti e toccanti, come annunciano ledella soap opera spagnola di martedì 2. La brasiliana ha sorpreso Genoveva e Felipe insieme e questa visione l'ha profondamente scioccata al punto da essere assalita da una terribile crisi respiratoria. Marcia, disperata per aver ormai perso l'uomo che ama, ha provato a togliersi lanascondendo il suo inalatore, ma è stata prontamente soccorsa da Agustina che ha allertato Cesareo e insieme hanno trasportato la Sampaio alla pensione. Dopo momenti di grande concitazione e paura, l'arrivo di Santiago ha risolto la situazione dal momento che è riuscito a trovare l'inalatore della moglie e le ha salvato la. Dopo aver, dunque, rischiato di morire, Marcia si ...

