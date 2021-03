Una vita | anticipazioni 1° marzo | Marcia si toglie la vita?

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 1 marzo 2021) La sofferenza persarà insostenibile al punto tale che la spingerà a prendere una decisione difficile e che potrebbe essere senza ritorno. La ragazza, come rivelano leUnainerente la puntata in onda oggi 1°, dopo aver visto Felipe e Genoveva baciarsi appassionatamente, avrà una crisi respiratoria e deciderà dirsi la vista nascondendo l'inalatore che la aiuta in questi casi. Santiago, però, riuscirà a trovarlo e le salverà la. Nel frattempo, Bellita non sapendo che José è entrato in una compagnia teatrale parrocchiale, inizierà a credere che l'uomo la stia tradendo ed i suoi sospetti sembreranno fondati quando Aranxta troverà una misteriosa valigia piena di vestiti. Una ...