“Una sola dose a chi ha già avuto il Covid. Va somministrata sei mesi dopo la guarigione”: la svolta dell’Aifa sui vaccini (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco ha deciso: chi ha già contratto il coronavirus riceverà soltanto una dose di vaccino. Quindi niente richiamo. E non prima che siano passati sei mesi dalla guarigione. È questa, riferisce l’Ansa, l’indicazione dei tecnici emersa nel corso dell’ultima riunione. Il parere dell’Aifa ora deve essere recepito in una nuova circolare da parte del ministero della Salute. La decisione è stata preceduta da settimane di dibattito tra gli esperti, divisi tra chi ritiene che vadano seguiti i protocolli previsti dalle case farmaceutiche per i rispettivi vaccini anti-Covid e chi invece ritiene che le dosi destinate a chi ha già contratto la malattia possano essere conservate e iniettate alle persone più fragili. L’infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco ha deciso: chi ha già contratto il coronavirus riceverà soltanto unadi vaccino. Quindi niente richiamo. E non prima che siano passati seidalla. È questa, riferisce l’Ansa, l’indicazione dei tecnici emersa nel corso dell’ultima riunione. Il parereora deve essere recepito in una nuova circolare da parte del ministero della Salute. La decisione è stata preceduta da settimane di dibattito tra gli esperti, divisi tra chi ritiene che vadano seguiti i protocolli previsti dalle case farmaceutiche per i rispettivianti-e chi invece ritiene che le dosi destinate a chi ha già contratto la malattia possano essere conservate e iniettate alle persone più fragili. L’infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli lo ...

