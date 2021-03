UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 2 marzo 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 2 marzo 2021: Una volta ottenuto il denaro utile a estinguere i debiti di gioco di Nunzio (Vladimir Randazzo), Franco (Peppe Zarbo) parte con lui per la Sicilia, ma il viaggio potrebbe essere interrotto a causa di un’inattesa richiesta… Niko (Luca Turco) chiede a Susanna (Agnese Lorenzini) di farsi intervistare dal piccolo Jimmy (Gennaro De Simone, QUI la nostra intervista) per un compito in classe. Com’è andata la cena con Morgana? Salvatore (Cosimo Alberti) e Bice (Lara Sansone) forniscono in merito versioni totalmente diverse… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di lunedì 1 marzo 2021)di Unalin onda: Una volta ottenuto il denaro utile a estinguere i debiti di gioco di Nunzio (Vladimir Randazzo), Franco (Peppe Zarbo) parte con lui per la Sicilia, ma il viaggio potrebbe essere interrotto a causa di un’inattesa richiesta… Niko (Luca Turco) chiede a Susanna (Agnese Lorenzini) di farsi intervistare dal piccolo Jimmy (Gennaro De Simone, QUI la nostra intervista) per un compito in classe. Com’è andata la cena con Morgana? Salvatore (Cosimo Alberti) e Bice (Lara Sansone) forniscono in merito versioni totalmente diverse… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

