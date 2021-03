Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 1 marzo: la richiesta particolare di Jimmy (Di lunedì 1 marzo 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata dell’1 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Per la scuola Jimmy deve intervistare una donna emancipata e intraprendente. Il bambino pensa a Susanna, la ex del padre Niko. Jimmy chiede al padre di contattare la giovane. A Jimmy, il figlio di Niko, viene assegnato un compito scolastico particolare in vista dell’8 marzo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 1 marzo 2021)“Unal”, puntata dell’12021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Per la scuoladeve intervistare una donna emancipata e intraprendente. Il bambino pensa a Susanna, la ex del padre Niko.chiede al padre di contattare la giovane. A, il figlio di Niko, viene assegnato un compito scolasticoin vista dell’8Articolo completo: dal blog SoloDonna

mi8_paola : @jacopo_iacoboni @Paroledipaola @GabrieleCarrer In fondo cercano tutti un posto al sole anche le sardine di mare - longghost : @corpodelledonne @elenabonetti l'A S baluardo contro la lotta al terrorismo e nuovo che avanza nei diritti? Pensate… - HornbeamJoe : @PastoreFrance Solo? Speriamo! In questo “revival” di imperialismo turco non vorrei che i crucchi approfittassero p… - RiccardoMHolmes : domani torno al lavoro dopo un mese che sto a casa, ho riposato, alleggerito il peso che sentivo addosso, guardato… - CVTB0I : @ashrynxu Oppure un posto al sole -