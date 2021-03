Un posto al sole, anticipazioni 2 marzo: una richiesta inaspettata (Di lunedì 1 marzo 2021) Ad Un posto al sole continuerà a tenere banco la storyline che ruota intorno a Nunzio e a Franco. Stando alle anticipazioni di martedì 2 marzo, padre e figlio cercheranno con ogni mezzo di tirarsi fuori dai guai e riportare in Sicilia il denaro necessario per risolvere tutti i problemi. Nunzio, infatti, è riapparso a Napoli di punto in bianco e questo ha insospettito Franco che ha poi osservato il comportamento del figlio, sempre sfuggente e pensieroso e ha capito che gli stesse nascondendo qualcosa. Boschi ha poi chiesto a Nunzio di partire con lui e Bianca alla volta di Venezia per andare a trovare Angela, ma il figlio di Katia ha rifiutato il suo invito e, considerate anche le continue uscite serali del ragazzo, Franco ha deciso di lasciare la famiglia in vacanza ed è tornato a casa dove ha sorpreso il figlio a ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 marzo 2021) Ad Unalcontinuerà a tenere banco la storyline che ruota intorno a Nunzio e a Franco. Stando alledi martedì 2, padre e figlio cercheranno con ogni mezzo di tirarsi fuori dai guai e riportare in Sicilia il denaro necessario per risolvere tutti i problemi. Nunzio, infatti, è riapparso a Napoli di punto in bianco e questo ha insospettito Franco che ha poi osservato il comportamento del figlio, sempre sfuggente e pensieroso e ha capito che gli stesse nascondendo qualcosa. Boschi ha poi chiesto a Nunzio di partire con lui e Bianca alla volta di Venezia per andare a trovare Angela, ma il figlio di Katia ha rifiutato il suo invito e, considerate anche le continue uscite serali del ragazzo, Franco ha deciso di lasciare la famiglia in vacanza ed è tornato a casa dove ha sorpreso il figlio a ...

