Umberto I | vaccino somministrato anche a specializzandi primo anno

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “Abbiamo implementato una nuova linea per vaccinare gli specializzanti del. Nei prossimi 10 giorni sarconclusi e quindii medici in formazione potraccedere al Policlinico in sicurezza per supportare i pazienti”. Cosi’ il direttore Generale del PoliclinicoI, Fabrizio d’Alba, a margine dell’evento di inaugurazione del punto sanitario allestito presso la citta’ universitaria dedicato ai tamponi molecolari per la diagnosi di SARS-CoV-2 per gli studenti della Sapienza. “L’ospedale si affianca all’universita’ per avviare questa nuova fase di riapertura-ha aggiunto- si tratta di tamponi molecolari ma fatti per fare screening massivi. Una tecnica particolare che si chiama pooling. Gli studenti avri risultati entro 24 ore”.