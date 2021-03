Ultimo weekend in zona gialla, Milano si scatena: dal party sulla Darsena all’inaugurazione a Lambrate (Di lunedì 1 marzo 2021) In attesa in questi giorni della firma definitiva, che sancisce l’approvazione del nuovo Dpcm, già da oggi, alcune regioni, sono passate in zona “arancione“. Al fine di evitare la risalita dei contagi e contenere la diffusione delle varianti, al momento la soluzione di dividere l’Italia in zone colorate, rimane. Tra le regione che hanno salutato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 1 marzo 2021) In attesa in questi giorni della firma definitiva, che sancisce l’approvazione del nuovo Dpcm, già da oggi, alcune regioni, sono passate in“arancione“. Al fine di evitare la risalita dei contagi e contenere la diffusione delle varianti, al momento la soluzione di dividere l’Italia in zone colorate, rimane. Tra le regione che hanno salutato L'articolo NewNotizie.it.

