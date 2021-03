Ultimi ritocchi al nuovo Dpcm anti-Covid: Draghi riunisce i ministri, la firma è attesa per domani (Di lunedì 1 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha riunito i ministri alle 17 per le ultime limature al testo del nuovo Dpcm, la cui firma è attesa per domani 2 marzo. Sul tavolo tutti i dossier collegati alla pandemia di Coronavirus. Alla riunione, a Palazzo Chigi, partecipano i ministri Roberto Speranza (Salute), Maria Stella Gemini (Affari regionali), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Stefano Patuanelli (Agricoltura), Dario Franceschini (Beni culturali), Elena Bonetti (Famiglia) e Daniele Franco (Economia). Presente anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Agostino Miozzo. Il primo Dpcm dell’era Draghi entrerà in vigore il 6 marzo e potrebbe essere valido per un mese: dunque i divieti e le restrizioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Il premier Marioha riunito ialle 17 per le ultime limature al testo del, la cuiper2 marzo. Sul tavolo tutti i dossier collegati alla pandemia di Coronavirus. Alla riunione, a Palazzo Chigi, partecipano iRoberto Speranza (Salute), Maria Stella Gemini (Affari regionali), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Stefano Patuanelli (Agricoltura), Dario Franceschini (Beni culturali), Elena Bonetti (Famiglia) e Daniele Franco (Economia). Presente anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Agostino Miozzo. Il primodell’eraentrerà in vigore il 6 marzo e potrebbe essere valido per un mese: dunque i divieti e le restrizioni ...

