Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di lunedì 1 marzo 2021) ? tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 13.42 – Crotone, esonerato Stroppa – Il Crotone ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa. La notizia è stata annunciata dal club: «Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in Serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera». Ore 13.33 – L’ASL conferma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) ?lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 13.42 – Crotone, esonerato Stroppa – Il Crotone ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa. La notizia è stata annunciata dal club: «Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnicoprima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione inA. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguocarriera». Ore 13.33 – L’ASL conferma ...

fanpage : Via libera all'uso del #vaccino monodose Johnson&Johnson - Corriere : Calo di casi tra sanitari e over 80: «È il primo effetto dei vaccini» - fanpage : Sale, in modo preoccupante, il numero degli ingressi nelle terapie intensive. - cremaonline : #Carabinieri: ritrovati e fatti brillare due ordigni bellici risalenti alla prima e seconda guerra mondiale Clicca… - AngelaCavelli : RT @Gi71376847: Ultime notizie: Conte, che tornava all’ Uni, è tornato alla politica per merito di Grillo che lo incorona in nome della dem… -