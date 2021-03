Uk, l’8 marzo riaprono le scuole: tamponi anche ai famigliari degli studenti. Calo dell’80% dei ricoveri tra i vaccinati (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Regno Unito continua con successo la sua campagna vaccinale, con circa 20 milioni di cittadini – cioè più di un terzo della popolazione adulta – che hanno già ricevuto almeno la prima dose. E in vista dell’8 marzo, giorno in cui riapriranno tutte le scuole, il governo di Boris Johnson ha pensato a una strategia ad hoc per spezzare eventuali catene di trasmissione del contagio e individuare anche casi altrimenti non individuabili. A tutte le famiglie degli studenti verranno infatti inviati a casa due volte a settimana un kit di tamponi da effettuare regolarmente, mentre i ragazzi delle scuole superiore verranno sottoposti al test anche a scuola. Precisando che non è obbligatorio sottoporsi al test, viene però specificato che la campagna è tesa a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Regno Unito continua con successo la sua campagna vaccinale, con circa 20 milioni di cittadini – cioè più di un terzo della popolazione adulta – che hanno già ricevuto almeno la prima dose. E in vista dell’8, giorno in cui riapriranno tutte le, il governo di Boris Johnson ha pensato a una strategia ad hoc per spezzare eventuali catene di trasmissione del contagio e individuarecasi altrimenti non individuabili. A tutte le famiglieverranno infatti inviati a casa due volte a settimana un kit dida effettuare regolarmente, mentre i ragazzi dellesuperiore verranno sottoposti al testa scuola. Precisando che non è obbligatorio sottoporsi al test, viene però specificato che la campagna è tesa a ...

Confitarma1 : Mercoledì 8 marzo a #SFLMI21 @Marmatt63, Presidente @Confitarma1 interviene alla sessione L'IMPATTO DEL COVID SUI… - SoroptimistAp : ?? Lunedì 8 marzo alle 12:30 cerimonia di intitolazione alla Prof.ssa Eugenia Scornavacca di una parte di Largo Catt… - alekarl61 : by:@equality_news Corso ITIL® 4 Specialist CDS: Create, Deliver and Support confermato in video conferenza l'8, 9 e… - JNightafter : RT @Marco_dreams: Lo sciopero finì l’8 Marzo del ‘44, il giorno che poi sarebbe diventato quello della Festa della Donna: mi piace sottolin… - TuttoAndroid : OnePlus annuncia un evento per l’8 marzo: OnePlus 9 e Watch in vista #oneplus #oneplus9 #oneplus #oneplus9pro… -

Ultime Notizie dalla rete : l’8 marzo Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE