Ufficiale, Koulibaly squalificato per un turno. Le decisione del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha reso note le squalifiche per il prossimo turno di campionato, ecco l'elenco completo: Kalidou Koulibaly … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Koulibaly Serie A, Giudice Sportivo - UFFICIALE: cinque squalificati Si tratta di Kalidou Koulibaly (Napoli), Marten de Roon (Atalanta), Federico Barba (Benevento), Charalampos Lykogiannis (Cagliari) e Danilo (Bologna). Per restare aggiornato con le ultime news legate ...

UFFICIALE - Giudice Sportivo, scatta la squalifica per Koulibaly Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo per la prossima giornata di Serie A. Squalifica per Koulibaly dopo il rosso di ieri. Il difensore senegalese, quindi, salterà la sfida contro il Sassuolo. Insieme a lui ci sono altri quattro giocatori che salteranno la prossima giornata e sono i ...

UFFICIALE - Giudice Sportivo, Koulibaly squalificato: 5 in totale i calciatori sanzionati Tutto Napoli Questo Napoli è da Champions: quanto è mancato Mertens! Tre punti pesanti, assai pesanti, quelli che il Napoli conquista nel derby con il Benevento. Tre punti che nonostante polemiche e accidenti, se non rasserenano ...

UFFICIALE - I convocati per il Benevento: tornano Ospina, Hysaj e Demme Rino Gattuso recupera Ospina, Hysaj e Demme per il derby di stasera contro il Benevento. Sono stati diramati i calciatori convocati ...

