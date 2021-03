Ufficiale | Foggia cambio al vertice | Maria Assunta Pintus nuovo presidente

(Di lunedì 1 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa, ilha ufficializzato il passaggio del club pugliese sotto il controllo della dottoressa, che ricoprirà il ruolo die proprietaria dei satanelli. Questa la nota: “Il Calcio1920 rende nota l’acquisizione da parte della dottoressadel 100% delle quote della Corporate I.G. S.r.l., società detentrice dell’80% della proprietà del club rossonero. Con quest’operazione si apre uncapitolo per la società rossonera.assumerà il ruolo didel sodalizio (il 53esimo della centennale storia, nonchè prima donna) ed è pronta a ...

ILOVEPACALCIO : #Foggia, UFFICIALE: #Pintus nuova proprietaria del club, #Polcino il nuovo Dg - la nota - FerdyPiazz : RT @CalcioFoggiaoff: Cambio al vertice: la dottoressa #Pintus nuovo presidente dei rossoneri. #ForzaFoggia???? ??Il comunicato ufficiale????… - IamCALCIO : SVOLTA SOCIETARIA Maria Assunta #Pintus è il nuovo presidente del #Foggia. #Polcino nuovo DG - CalcioFoggiaoff : Cambio al vertice: la dottoressa #Pintus nuovo presidente dei rossoneri. #ForzaFoggia???? ??Il comunicato ufficiale… - infoitsport : Foggia, UFFICIALE: l'80% è di proprietà di Maria Assunta Pintus. -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Foggia

I fan della paginadella squadra campana, che conta 21.435 tifosi, hanno avuto la meglio ... Ora dovrà vedersela con il, compagine ostica per via del suo grande seguito e che ha vinto, ......ottavi ha vinto contro la Pro Vercelli e conta circa 16.508 tifosi sulla propria pagina. ... - Lucchese - Feralpisalò -- Casertana - Modena - Bisceglie - Grosseto - Mantova Sarà ...È morto nella giornata di ieri il fratello di Michele Placido. Vincenzo Placido è stato un esponente politico del centrodestra nella sezione di Lucca.Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale ...