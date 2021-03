Trump torna sulla scena dopo l’assoluzione: “Potrei ricandidarmi nel 2024” (Di lunedì 1 marzo 2021) Orlando (Usa) 1 mar – Donald Trump accende l’entusiasmo dei partecipanti all’annuale Conferenza dei conservatori Usa ventilando una sua probabile decisione di correre per le prossime presidenziali americane. «Potrei decidere di correre di nuovo per la presidenza nel 2024», è il suo annuncio in pieno stile tycoon: intervento spettacolarizzato, tifo da stadio e tutta l’enfasi a cui ci aveva abituato nei suoi 4 anni di presidenza Usa. dopo l’assoluzione dal procedimento di impeachment per i fatti di Capitol Hill, Trump torna quindi prepotentemente sulla scena: rilassato, abbronzato, persino un po’ dimagrito, il tycoon appare galvanizzato dalle ovazioni scroscianti che lo accolgono. Trump: nessun nuovo partito «Joe Biden ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Orlando (Usa) 1 mar – Donaldaccende l’entusiasmo dei partecipanti all’annuale Conferenza dei conservatori Usa ventilando una sua probabile decisione di correre per le prossime presidenziali americane. «decidere di correre di nuovo per la presidenza nel», è il suo annuncio in pieno stile tycoon: intervento spettacolarizzato, tifo da stadio e tutta l’enfasi a cui ci aveva abituato nei suoi 4 anni di presidenza Usa.dal procedimento di impeachment per i fatti di Capitol Hill,quindi prepotentemente: rilassato, abbronzato, persino un po’ dimagrito, il tycoon appare galvanizzato dalle ovazioni scroscianti che lo accolgono.: nessun nuovo partito «Joe Biden ...

