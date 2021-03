Trump: “Potrei decidere di candidarmi nel 2024” (Di lunedì 1 marzo 2021) L’annuncio dell’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump, arriva durante l’annuale Conferenza dei conservatori americani Potrei decidere di correre di nuovo per la presidenza nel 2024“. Così Donald Trump ha scatenato l’entusiasmo della platea presente alla Conferenza dei conservatori americani. La convention di Orlando, appena il tycoon è salito sul palco, si è rapidamente trasformata in un Trump show con tifo da stadio. Le critiche strumentali al Presidente Biden Trump si presenta ad Orlando con un copione ben studiato per segnare il ritorno sulla scena pubblica, la prima volta da quando ha lasciato la Casa Bianca. Il messaggio è soltanto uno: “Joe Biden è un disastro, il suo primo mese è stato terribile. E Potrei ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) L’annuncio dell’ex inquilino della Casa Bianca Donald, arriva durante l’annuale Conferenza dei conservatori americanidi correre di nuovo per la presidenza nel“. Così Donaldha scatenato l’entusiasmo della platea presente alla Conferenza dei conservatori americani. La convention di Orlando, appena il tycoon è salito sul palco, si è rapidamente trasformata in unshow con tifo da stadio. Le critiche strumentali al Presidente Bidensi presenta ad Orlando con un copione ben studiato per segnare il ritorno sulla scena pubblica, la prima volta da quando ha lasciato la Casa Bianca. Il messaggio è soltanto uno: “Joe Biden è un disastro, il suo primo mese è stato terribile. E...

