Trump parla in pubblico per la prima volta dalle elezioni: “Torneremo alla Casa Bianca”. Il video (Di lunedì 1 marzo 2021) Trump parla in pubblico per la prima volta dalle elezioni: “Torneremo alla Casa Bianca” Orlando, 1 mar. (askanews) – “Vi manco già”? Così comincia lo show di Donald Trump ad Orlando, Florida. L’ex presidente degli Usa parla per la prima volta in pubblico davanti ai suoi sostenitori dopo la sconfitta alle elezioni contro Joe Biden. Un’ora di comizio in cui ricomincia da dove aveva lasciato, attaccando tutti, a partire dal presidente in carica. “In realtà come sapete hanno perso la Casa Bianca. Ma chi lo sa, potrei anche decidere di batterli per la terza ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021)inper la: “” Orlando, 1 mar. (askanews) – “Vi manco già”? Così comincia lo show di Donaldad Orlando, Florida. L’ex presidente degli Usaper laindavanti ai suoi sostenitori dopo la sconfitta allecontro Joe Biden. Un’ora di comizio in cui ricomincia da dove aveva lasciato, attaccando tutti, a partire dal presidente in carica. “In realtà come sapete hanno perso la. Ma chi lo sa, potrei anche decidere di batterli per la terza ...

