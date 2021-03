TRUMP CHIEDE DI SMANTELLARE LE BIG TECH PER RIPRISTINARE LA LIBERTÀ DI PAROLA (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex presidente Donald TRUMP ha chiesto che le gigantesche società tecnologiche vengano smantellate e che vengano rimosse le protezioni sulla responsabilità della Sezione 230, sostenendo che le Big TECH silenziano le voci conservatrici come la sua. “È giunto il momento di rompere i monopoli della Big TECH e RIPRISTINARE una concorrenza leale”, ha detto TRUMP domenica proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex presidente Donaldha chiesto che le gigantesche società tecnologiche vengano smantellate e che vengano rimosse le protezioni sulla responsabilità della Sezione 230, sostenendo che le Bigsilenziano le voci conservatrici come la sua. “È giunto il momento di rompere i monopoli della Biguna concorrenza leale”, ha dettodomenica proviene da Database Italia.

Sergiof42272531 : RT @DavveroTv: #MazzoniNews #RobertoMazzoni Il governatore Andrew Cuomo è sotto attacco dal suo stesso partito che ne chiede le dimissioni… - DavveroTv : #MazzoniNews #RobertoMazzoni Il governatore Andrew Cuomo è sotto attacco dal suo stesso partito che ne chiede le d… - guerrini193 : RT @DatabaseItalia: TRUMP CHIEDE DI SMANTELLARE LE BIG TECH PER RIPRISTINARE LA LIBERTÀ DI PAROLA L’ex presidente Donald Trump ha chiesto c… - bisagnino : TRUMP CHIEDE DI SMANTELLARE LE BIG TECH PER RIPRISTINARE LA LIBERTÀ DI PAROLA - Mrk_77_ : RT @DatabaseItalia: TRUMP CHIEDE DI SMANTELLARE LE BIG TECH PER RIPRISTINARE LA LIBERTÀ DI PAROLA L’ex presidente Donald Trump ha chiesto c… -