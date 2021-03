Tronchetti Provera: “Pirelli non sarà più sponsor dell’Inter, ma continueremo a collaborare” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tronchetti Provera annuncia l’addio di Pirelli all’Inter Il prossimo 30 giugno finirà un’era. In particolare, l’Inter dopo diversi anni cambierà main sponsor che non sarà dunque più Pirelli. Ad annunciarlo “ufficialmente” è Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente del marchio di gomme, ospite de La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento. “Non saremo più lo sponsor di maglia ma ci sarà una continuità di rapporto, manterremo il legame. Ne stiamo parlando con Antonello, con Marotta e gli altri“. 18527 facebook 1200 630 tyre1“Suning? Bisogna restare alle dichiarazioni ufficiali, ha avuto una iniezione di liquidità che riguarda la holding che possiede l’Inter. La società ha confermato ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)annuncia l’addio diall’Inter Il prossimo 30 giugno finirà un’era. In particolare, l’Inter dopo diversi anni cambierà mainche nondunque più. Ad annunciarlo “ufficialmente” è Marco, amministratore delegato e vicepresidente del marchio di gomme, ospite de La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento. “Non saremo più lodi maglia ma ciuna continuità di rapporto, manterremo il legame. Ne stiamo parlando con Antonello, con Marotta e gli altri“. 18527 facebook 1200 630 tyre1“Suning? Bisogna restare alle dichiarazioni ufficiali, ha avuto una iniezione di liquidità che riguarda la holding che possiede l’Inter. La società ha confermato ...

